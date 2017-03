Sejusp recebe doação de mais 400 bens do Tribunal Regional do Trabalho

Campo Grande (MS) – O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Carlos Barbosa, assinou nesta quinta-feira (2), juntamente com o Presidente do tribunal regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul (TRT/MS), desembargador João de Deus Gomes de Souza, um temo de doação que destina para a Sejusp dois veículos e 468 bens, como cadeiras, mesas, máquinas fotográficas, computadores, monitores, impressoras, entre outros. O material está avaliado em mais de R$ 427 mil.

De acordo com o secretário José Carlos Barbosa, esta parceria firmada entre as duas instituições é de extrema importância, pois os bens que foram doados serão destinados às estruturas administrativas das instituições ligadas à secretaria, como delegacias, grupamentos do Corpo de Bombeiros e batalhões da Polícia Militar, da Capital e do interior do Estado. “Receber equipamentos, móveis e viaturas – mesmo que usados – auxiliam o nosso trabalho, fazendo com que possamos cumprir o papel de levar paz e tranquilidade para toda população”, destacou Barbosa. .

O TRT do Estado vem adotando a prática de repassar aos órgãos e entes públicos equipamentos substituídos diante da necessidade de constante atualização, principalmente na área de tecnologia da informação e de sua frota. O presidente do Tribunal, desembargador João de Deus Gomes de Souza, disse que pretende continuar contribuindo com a segurança pública de Mato Grosso do Sul e espera firmar outras parcerias entre as instituições. “Essa foi apenas uma semente plantada, a expectativa é que no próximo ano possamos realizar mais doações”, frisou o desembargador.

Também participou da assinatura o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

