Sejusp contribui com a 3ª Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos

Campo Grande (MS) – A primeira dama Fátima Azambuja e o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto Assis, estiveram na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) na quarta-feira (3.5), onde receberam das mãos do secretário José Carlos Barbosa e do adjunto, delegado Antonio Carlos Videira, as doações feitas pelos servidores da segurança à campanha “Aqueça uma Vida”.

Esta é a terceira edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos, criada pelo Governo do Estado junto à Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), com o objetivo de arrecadar o maior número possível de peças e cobertores, que serão doados para pessoas carentes dos 79 municípios.

Dados da SAD apontam que em 2015 foram arrecadadas 11,5 mil peças, com cerca de 15 instituições beneficiadas. Ano passado foram arrecadadas 26 mil peças, com 24 instituições atendidas. De acordo com a primeira dama, Fátima Azambuja, mais de 100 mil roupas, agasalhos e cobertores devem ser arrecadados durante a Campanha do Agasalho 2017. E, pela primeira vez, todas os municípios serão beneficiados pela ação. “Essas doações fazem toda diferença na casa daqueles que precisam e que essas peças possam minimizar as necessidades dessa população menos favorecida”, destacou Fátima Azambuja.

Ao entregar as doações, o secretário da Sejusp lembrou que a segurança pública merece um olhar diferenciado, pois diuturnamente cada servidor arrisca a própria vida para servir e proteger a sociedade e com o gesto nobre de contribuir com a campanha, estendem as mãos para aquecer quem tem frio. “Quero agradecer a cada um que contribuiu, ajudando a aquecer aqueles nossos irmãos menos favorecidos”, pontuou José Carlos Barbosa.

Este ano o Governo do Estado antecipou a campanha para que a triagem e as entregas possam ser feitas antes da chegada do inverno que começa no mês de junho. Podem ser doadas roupas, cobertores e agasalhos novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação. A campanha segue até o dia 5 de maio.

