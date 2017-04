Seja solidário: doe ovos de Páscoa para as crianças da APAE

A Páscoa é um período de reflexão em que é o amor ao próximo é demonstrado em forma de solidariedade. Pensando nisso, a APAE está promovendo uma campanha para arrecadar ovos de páscoa e chocolates diversos, a fim de distribuir entre as crianças da instituição nos dias 11, 12 e 13, que antecedem a data. A meta é atingir as mais de 2 mil crianças com deficiência intelectual, física ou múltipla que são acompanhadas na unidade da capital.

Os ovos de páscoa carregam um grande valor emocional para as crianças atendidas pela associação. Elas são, em sua maioria, de famílias com baixa renda que não têm condições de celebrar materialmente uma das datas mais esperadas durante a infância. A fim de ajudar essas pessoas, a instituição pede ajuda às autoridades, empresários e demais pessoas da sociedade civil que possam ajudar na causa. As doações podem ser entregues na diretoria executiva da instituição ou serem buscadas pelos motoristas da APAE.

A APAE é uma entidade filantrópica, referência no diagnóstico, tratamento, assistência e educação de pessoas com deficiência. Nascida no Rio de Janeiro, em 1954, hoje atende mais de 250 mil pessoas com deficiência em mais de 2 mil cidades situadas em todo território nacional. A organização acumulou resultados expressivos, que refletem nas conquistas da luta pelos direitos das pessoas com deficiência.

Informações:

Diretoria da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Local de entrega: Rua Carlinda Togni, 251, Vila Progresso, Campo Grande – MS.

Data: Todos os dias de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30, até o dia 12.

Recolhimento: Secretaria da Diretoria Executiva

Telefone: (67) 3212-2035/ (67) 3348-7830

