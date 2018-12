Seis suspeitos e um refém morrem em assalto a bancos e lotérica

Seis homens suspeitos de assaltarem duas agencias bancarias e uma lotérica na cidade de Ibiraiaras, na região norte do Rio Grande do Sul, foram mortos em tiroteio com policiais militares. Na ação, um criminoso foi preso e um refém morreu. Os assaltos aconteceram na tarde dessa segunda-feira, 3, de forma simultânea, no município que tem pouco mais de 7 mil habitantes.

De acordo com a Brigada Militar, os assaltantes obrigaram os reféns a fazer um cordão humano no meio da rua onde ficam os três estabelecimentos que foram assaltados. Após roubar os malotes de dinheiro, o restante do bando fugiu, levando um refém.

O gerente adjunto do Banco do Brasil da cidade, identificado como Rodrigo Mocelin da Silva, de 37 anos, que estava sob o poder dos criminosos, morreu durante o confronto entre assaltantes e polícia. Silva era casado e deixa a esposa e dois filhos. Natural de Passo Fundo, o gerente trabalhava havia cerca de um mês em Ibiraiaras.

Em nota, o Banco do Brasil lamentou profundamente a morte do funcionário e informou que presta assessoria e amparo à família do gerente e aos demais funcionários da agência. A unidade do BB em Ibiraiaras permanecerá fechada pelos próximos dias.

Horas depois do assalto, a Brigada Militar apreendeu mais de R$ 100 mil em espécie e armas de grosso calibre com um dos integrantes da quadrilha. Entre as pistolas e revolveres apreendidos estavam dois fuzis, uma submetralhadora, munições e coletes à prova de balas. Durante as diligências, três veículos também foram recuperados.

As buscas a outros dois bandidos que teriam participado dos assaltos permanecem nesta terça-feira, 04, na comunidade de Pio X, em Ibiraiaras. As informações são do Comando Regional da Brigada Militar.