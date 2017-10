Seis servidores públicos recebem juntos, R$ 24 mil, no XII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública

A décima segunda edição do Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública contemplou seis servidores públicos estaduais, vencedores nas categorias: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a participação expressiva é fundamental para a dinâmica da gestão pública e cria uma competição saudável na busca de práticas inovadoras para melhorar a vida das pessoas.

Na categoria Práticas Inovadoras de Sucesso o 1º colocado foi o bombeiro militar de Mundo Novo, José Alison Pinheiro de Souza, com o projeto Bombeiro na Escola – prevenção e cidadania aos jovens. O projeto tem por objetivo capacitar jovens na prevenção de acidentes, ensinar valores morais e cívicos, tornando-o um agente multiplicador em sua comunidade, prevenindo desastres e o aumento da violência.

José Alison se diz estimulado a desenvolver novos projetos em benefício não só da sua comunidade, mas do seu Estado.

O 2º lugar ficou com o projeto Concurso de Poesia – contribuindo com a educação escolar, do servidor do Corpo de Bombeiros Militar, de Ivinhema, Pablo Diego Barros de Jesus. E a 3ª classificada foi a servidora da Secretaria de Estado de Educação (SED), Adriana Rosssato Souza, com o projeto Chef Escolar – sistema informatizado de gestão da alimentação escolar.

Já para as Ideias Inovadoras Implementáveis o 1º lugar foi para o superintendente do Procon, Marcelo Monteiro Salomão, com a Implantação do Centro de Soluções de Conflitos e Cidadania (Cejusc/Procon-MS). O objetivo segundo ele é atender integralmente os consumidores sul-mato-grossense viabilizando a política estadual de proteção, defesa e educação do consumidor.

Em 2º lugar ficou a servidora da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Sandra Mara Escobar, com o projeto de Implantação da Ouvidoria. E a 3ª colocação foi para o servidor da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Edson Costa dos Santos, com o projeto A Universidade e a Gestão Pública: Uma proposta de gestão integrada e voltada ao social.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)