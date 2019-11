Seis projetos de Lei estão pautados para votação hoje na Câmara

A sessão começa às 9h - Arquivo

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam seis Projetos de Lei na sessão ordinária desta quinta-feira (7).

Em primeira discussão e votação, quatro propostas serão avaliadas. Os vereadores votam o Projeto de Lei 9.192/19, que revoga e acrescenta dispositivos a Lei nº 4.416, de 16 de novembro de 2006, que institui a Semana Municipal de Segurança nas Escolas de Campo Grande. A proposta do vereador Delegado Wellington inclui a previsão de palestras nas escolas de temas relacionados à segurança.

Ainda, será analisado o Projeto de Lei 9.379/19, do vereador Dr. Cury, que institui o “programa adote um playground para crianças com deficiência” em Campo Grande. A proposta é do vereador Dr. Cury. Os vereadores votam ainda o Projeto de Lei 9.381/19, do vereador William Maksoud, que altera para “Rua Francisco Goulart” a denominação da Rua Número 01, no Parque Novo Século, na Capital.

Também em primeira discussão, os vereadores votam o Projeto de Lei 9.389/19, que altera e acrescenta dispositivos à Lei 5.194, de 25 de junho de 2013. A proposta do vereador Prof. João Rocha trata do Disque Dengue, para recebimento de denúncias sobre locais com focos do mosquito Aedes aegypti.

Já em segunda discussão, duas propostas serão analisadas. Os vereadores votam o Projeto de Lei 9.325/19, do vereador Dr. Livio, que cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação Popular em Saúde (PMPICEPS) no âmbito do Município de Campo Grande.

Ainda, analisam o Projeto de Lei 9.448/19, da vereadora Dharleng Campos, que altera a denominação da Emei Paraíso Infantil para Emei “Hermínia Medina Rodrigues – Vó Hermínia”, a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei), localizada na Rua Camilo Neres, s/nº, no Bairro Lar do Trabalhador.

Palavra Livre – Durante a sessão, a convite do vereador Betinho, o coronel Waldir Ribeiro Acosta, comandante geral da Polícia Militar, falará na Tribuna sobre a modificação da lei que permite às mães policiais uma jornada de trabalho diferenciada.

Ainda, antes da Palavra Livre, será assinado termo de convênio entre o Idams (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul) e a Câmara Municipal, com o objetivo de promover a cooperação e aintercâmvio acadêmico, científico, técnico e cultural entre as instituições..

Serviço – A Sessão Ordinária será nesta quinta-feira, dia 7 de novembro, às 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook: www.facebook.com/camaracgms