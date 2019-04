Seis pessoas morrem em ações policiais no Rio

Seis criminosos foram mortos em duas ações policiais em pontos diferentes do Rio de Janeiro. Na primeira, dois criminosos morreram e quatro pessoas ficaram feridas. Uma mulher foi atingida por bala perdida na cabeça e está em estado crítico. Na Alameda São BoavVentura, uma das principais vias de Niterói, que liga o município à Ponte Rio-Niterói, policiais militares tentaram abordar um carro com três homens que praticavam roubos a pedestres.

Houve troca de tiros, e dois criminosos abandonaram o automóvel e roubaram outro veículo para fugir. Um deles foi morto no local e uma mulher que passava pela alameda foi ferida e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Atingida na cabeça, quando estava parada numa banca de jornal, a mulher teve perda de massa encefálica, e seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

Equipes do 12º Batalhão da PM, baseado em Niterói, localizaram o carro dos suspeitos no bairro de Ititioca. Houve novo tiroteio. Um dos homens morreu e o outro ficou ferido. Foram apreendidas duas pistolas e recuperados diversos objetos roubados.

Na ação, dois policiais militares foram feridos de raspão, assim como uma mulher de 79 anos. Todos foram socorridos no mesmo hospital e já foram liberados.

Morro Azul

Quatro pessoas morreram e duas foram presas nesta quinta-feira durante operação da Polícia Civil na comunidade do Morro Azul, no bairro do Flamengo, zona sul do Rio. Na ação, agentes da 7ª Delegacia Policial, de Santa Teresa, e agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foram verificar informações de que o traficante Alex Marques de Melo, conhecido como Léo Serrote, estaria escondido na localidade.

De acordo com a Polícia Civil, o traficante, que liderou há dois meses a invasão do Morro da Coroa, no Catumbi, tem diversos mandados de prisão pendentes. Alex de Melo conseguiu escapar ao cerco policial, mas foramm presos Carlos Eduardo Martins de Oliveira e Hugo de Jesus Lábio, que eram procurados pela polícia.

Em uma região de mata, no alto do Morro Azul, os policiais encontraram cerca de 25 quilos de maconha, enterrados em tonéis e apreenderam duas pistolas, dois revólveres e duas granadas. Nenhum policial foi ferido na operação.