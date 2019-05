Seis pessoas, incluindo quatro crianças, morrem durante incêndio de prédio em NY

Seis pessoas, incluindo quatro crianças, morreram na madrugada desta quarta-feira, 8, durante um incêndio em um apartamento no Harlem, em Nova York, segundo policiais. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta da 1h40 (2h40 em Brasília). Ao chegarem ao local, um edifício de propriedade da prefeitura, encontraram os corpos de um homem e uma mulher, além de duas meninas e dois meninos com idades entre 3 e 11 anos.

Eles estavam em um dormitório localizado no quinto andar do prédio, de acordo com o comissário dos bombeiros Daniel Nigro. Acredita-se que todas as vítimas sejam da mesma família.

Emissoras de televisão locais mostravam imagens de vizinhos dispostos em um círculo fazendo orações em frente ao conjunto Frederick E. Samuel. "Enquanto as chamas queimavam, eu ouvia uma das garotas gritando", contou ao New York Post Eric Allen, morador do quarto andar do prédio.

"Ouvi barulho de vidro quebrando e crianças gritando", descreveu Abdul Salaam, de 25 anos, que viu as chamas da rua e acionou os bombeiros. "Havia tanta fumaça que não dava para enxergar direito", disse o morador Geraldo Morales. "Tenho asma. Parecia que eu estava sufocando."

Diversas pessoas sofreram ferimentos leves ao abandonarem o edifício. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, expressou condolências às famílias das vítimas e disse que mais de 100 bombeiros atuaram nas operações de resgate. Fonte: Associated Press.