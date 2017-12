Seis ônibus foram incendiados em dois dias em Belo Horizonte e Contagem

Em nota, a Secretaria de Administração Prisional (Seap) informou que não é possível estabelecer relação entre o fato ocorrido e o sistema prisional, até que a Polícia Civil conclua as investigações criminais - Foto: G1 / Globo

Em dois dias, seis ônibus foram incendiados em Belo Horizonte e em Contagem, região metropolitana da capital. A Polícia Militar de Minas Gerais informou que está invetigando as ocorrências e que, até agora, ninguém foi preso pelos crimes, que ocorreram entre a quarta-feira (27) e a madrugada de hoje (28).

De acordo com a Polícia Militar, em Belo Horizonte, ônibus foram queimados nos bairros Betânia, Goiânia e Barreiro. Rm Contagem, os ataques ocorreram no Jardim Riacho das Pedras e na Cidade Industrial.

Em nota, a Secretaria de Administração Prisional (Seap) informou que não é possível estabelecer relação entre o fato ocorrido e o sistema prisional, até que a Polícia Civil conclua as investigações criminais.

“A Seap ainda destaca que todas as denúncias formalizadas são devidamente apuradas e, consequentemente, tomadas as providências necessárias, observando normas e preceitos legais pertinentes, a exemplo do amplo direito de defesa e do contraditório”, acrescenta a nota.