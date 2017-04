Seis ficam feridos em colisão entre carro e caminhonete

Seis pessoas ficaram feridas em acidente na manhã desta quinta-feira (20), na avenida Gury Marques, em Campo Grande. Elas estavam em dois veículos: um carro de passeio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Fátima do Sul e uma caminhonete da Energisa.

A concessionária de energia disse que o funcionário foi encaminhado para um hospital particular, está bem, passa por exames e é acompanhando pela empresa. Sobre as causas do acidente, informou que aguarda o trabalho da perícia técnica.

Conforme apurado pela reportagem, no carro da prefeitura de Fátima do Sul havia três homens e duas mulheres. Eles chegavam à capital sul-mato-grossense quando o acidente aconteceu. Com o impacto na caminhonete, o veículo foi parar no canteiro central e bateu em uma árvore, ficando com a frente destruída.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para a Santa Casa. Duas delas estariam em estado mais grave, conforme as primeiras informações.

