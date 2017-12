Seis estações do metrô do Rio vendem bilhetes especiais para a noite de Ano-Novo

Os bilhetes estão à venda nas estações Pavuna, Uruguai, Central, Carioca, Glória e Jardim Oceânico e podem ser comprados das 10h às 21h - Foto: Alexandre Macieira/Arquivo/Riotur

Seis estações de metrô do Rio de Janeiro estão vendendo bilhetes especiais para quem vai assistir à virada do ano na Praia de Copacabana a noite do dia 31 de dezembro. Os cartões especiais têm faixas de horários de uso definidas e custam R$ 4,3 para um trecho ou R$ 8,6 para ida e volta.

Cada usuário do metrô pode comprar até dez cartões. É preciso escolher entre cinco faixas de horário para embarque, de 19h e 0h, e comprar o bilhete correspondente.

Os bilhetes estão à venda nas estações Pavuna, Uruguai, Central, Carioca, Glória e Jardim Oceânico e podem ser comprados das 10h às 21h. No sábado (30) e no domingo (31), os cartões especiais só estarão disponíveis na Estação Carioca, no Centro.

Funcionamento das estações

A operação especial de réveillon terá início às 19h do dia 31 de dezembro. A partir desse horário, o embarque será realizado somente com os cartões especiais. A Linha 1 funcionará da Estação Uruguai ao Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca. Na Linha 2, os usuários poderão seguir da Pavuna até Jardim Oceânico sem trocar de trem. Também às 19h, a Estação Cardeal Arcoverde, em Copacabana, será fechada para embarque. No mesmo horário, as bilheterias do MetrôRio serão fechadas, exceto nas estações General Osório, Cantagalo e Siqueira Campos, que ficarão abertas até as 23h59.

Na volta, o embarque ocorrerá da 0h às 5h, exclusivamente pelas estações General Osório, Cantagalo, Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Jardim Oceânico, sempre com o uso do cartão especial. O MetrôRio recomenda que os usuários que estiverem em Copacabana priorizem, na viagem de ida e de volta, a Estação Siqueira Campos. As demais estações das Linhas 1, 2 e 4 funcionarão apenas para desembarque de 0h às 7h.