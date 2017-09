Seis criminosos assaltam motoristas no túnel Rebouças no Rio

Uma quadrilha com seis criminosos armados - pelo menos um deles com um fuzil, segundo uma vítima - assaltou três pessoas que passavam em seus carros pelo Túnel Rebouças, que liga as zonas norte e sul do Rio de Janeiro, no sentido Lagoa (zona sul), na madrugada deste sábado. Não houve feridos e ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram obrigadas a entregar carteiras, joias e relógios aos ladrões, que fugiram de carro. Até o fim da manhã deste sábado (16), não havia pistas sobre os criminosos.

