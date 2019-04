Seis Conselheiros Federais por Mato Grosso do Sul tomam posse na OAB Nacional

Presidente da OAB-MS, Mansour Elias Karmouche prestigou o evento - Divulgação

A sessão de posse da Diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi realizada no mês de março, em Brasília (DF). Pela Seccional Mato Grosso do Sul, foram empossados seis Conselheiros Federais.

Assumem a função como titulares: Ary Raghiant Neto que também faz parte da Diretoria Nacional como Secretário-Geral Adjunto; Luís Claudio Alves Pereira e Wander Medeiros Arena da Costa. Os suplentes são: Afeife Mohamad Hajj, Luiz Renê Gonçalves do Amaral e Vinícius Carneiro Monteiro Paiva.

A Diretoria da OAB/MS prestigiou a solenidade e marcaram presença: o Presidente da Seccional Mansour Elias Karmouche; o Vice-Presidente Gervásio Alves de Oliveira Júnior; o Secretário-Geral Stheven Razuk; a Secretária-Geral Adjunta Eclair Nantes e o Diretor-Tesoureiro Marco Aurélio Rocha.

Representaram a Caixa de Assistência dos Advogados de MS (CAAMS), o Presidente José Armando; a Vice-Presidente Herthe Leal Villela Martins Rodrigues Brito; o Secretário-Geral Euclydes José Brushi Júnior e a Secretária-Geral Adjunta Janaína Pouso.

Compareceram, ainda, a Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) Marta do Carmo Taques; o Presidente da Subseção Ponta Porã Arnaldo Escobar e os Conselheiros Estaduais Edson Panes de Oliveira Filho e Nina Negri Schneider.