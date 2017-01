Seis casas são interditadas após deslizamento em caieiras

Duas casas caíram e outras sofreram danos depois que um barranco e parte de uma rua deslizaram em consequência das chuvas, em Caieiras, na Grande São Paulo. Os imóveis foram interditados. Os moradores das casas que desabaram conseguiram sair a tempo.

Eles foram alertados por um cão que começou a latir e arranhar a porta da casa do seu dono, pouco antes do desabamento. Um adolescente saiu de casa e avisou os vizinhos. Um morador sofreu ferimentos leves e foi atendido numa unidade hospitalar. As famílias desabrigadas foram socorridas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e levadas para casas de parentes.

O deslizamento aconteceu na rua João Dártora, um dos principais acessos ao centro da cidade. Em nota, a prefeitura informou que a região foi isolada para garantir a segurança. Outras residências próximas do local foram esvaziadas.

Equipes da Defesa Civil e do Instituto Geológico do Estado fizeram perícia e preparavam, no fim da tarde desta sexta-feira, um laudo sobre a situação da área de risco.

Veja Também

Comentários