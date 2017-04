Seis assaltantes morrem em ação da Polícia Federal no Paraná

Uma ação da Polícia Federal (PF) para combater assaltos a bancos no Paraná resultou na morte de seis criminosos, hoje (7) de manhã. Segundo a instituição, os assaltantes morreram depois de reagir de forma violenta à ação policial.

O confronto ocorreu por volta das 7h30 em Alvorada do Sul, no norte do Paraná. A PF informou que a troca de tiros entre agentes e criminosos se deu nas águas do Rio Paranapanema, que fica nos limites do município.

Antes, por volta das 4h30 da madrugada, o mesmo grupo explodiu duas agências bancárias em Cruzália, município do interior de São Paulo que fica próximo à divisa com o Paraná. Segundo a PF, a forma como o grupo age é semelhante a pelo menos mais cinco ocorrências de assaltos a bancos nos dois estados.

A ação foi feita por equipes das delegacias da PF de Maringá e de Cascavel, em parceria com o Departamento de Inteligência do Estado do Paraná e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

