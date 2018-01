Seinfra prevê liberar tráfego da MS-338 amanhã

A rodovia MS-338 foi totalmente interditada na quarta-feira (10) após o rompimento completo das galerias pluviais que ainda seguravam parte da pista - Foto: AGESUL

As fortes chuvas na região do Bolsão não permitiram que o tráfego na rodovia MS–338 fosse restabelecido na segunda-feira (15), conforme já havia sido anunciado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), responsável pela gestão das rodovias em Mato Grosso do Sul e ligada a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Ao visitar na manha de hoje (17) o local da obra, o secretário adjunto de Estado de Infraestrutura, Helianey Silva, confirmou que se o clima permanecer estável a rodovia deverá ser liberada até o final da tarde desta quinta-feira (18). “Estivemos lá hoje e estamos trabalhando com todo esforço para liberar a rodovia amanhã. Hoje pudemos intensificar o número de máquinas trabalhando com a ajuda do bom tempo que fez. Não estamos medindo esforços para normalizar o ir e vir das pessoas na região”, afirmou.

No local está sendo realizado um desvio que permitirá concomitantemente o restabelecimento do tráfego e a reconstrução do trecho que desabou.

Interdição

A rodovia MS-338 foi totalmente interditada na quarta-feira (10) após o rompimento completo das galerias pluviais que ainda seguravam parte da pista. A MS estava parcialmente interditada desde o dia 2 de janeiro, quando o tráfego estava liberado apenas um veículo por vez. Desde então, uma empresa contratada pelo Governo do Estado vinha fazendo o monitoramento da pista e já havia realizado um desvio.

A rodovia passa atualmente por trabalhos de recapeamento em 60,2 km de extensão, com investimentos da ordem de R$ 43,6 milhões de recursos próprios do Governo do Estado. Com a atual restauração, a pista também receberá um sistema de drenagem reforçado em alguns pontos, o qual já foi previsto à época da realização do projeto executivo de recapeamento.