Segurança Pública recebe novos médicos legistas que vão atuar em Dourados e Três Lagoas

Campo Grande (MS) – Após quase quatro meses de Curso de Formação Policial, foi realizada nessa quinta-feira (11.5) a solenidade de formatura dos novos médicos legistas que, a partir de agora, passam a integrar o corpo técnico da Coordenadoria Geral de Perícias. O evento contou com as presenças do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Carlos Barbosa, do delegado geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, da diretora da Academia, Maria de Lourdes Souza Cano, entre outras autoridades.

O delegado geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas Lopes, falou da importância destes novos profissionais nos quadros da instituição, principalmente no interior do Estado, onde irão atuar. Declarou ainda que o governador do Estado, já autorizou a realização de Cursos para Promoção Funcional do ano de 2017, o que possibilita a ascensão funcional na carreira policial, bem como demonstra a valorização do servidor público, por parte da administração estadual.

Já o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, ressaltou o compromisso do governador Reinaldo Azambuja com a Segurança Pública, demonstrando assim, o interesse na formação dos novos médicos legistas e aumento do efetivo dos profissionais que atuam junto na Coordenadoria Geral de Perícias. “Queremos divulgar ainda no mês de maio, o edital para a realização de concurso público para os quadros da Polícia Civil, garantindo assim o compromisso do governador. Em breve também será entregue, por meio do programa “MS Mais Seguro”, as novas viaturas para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar”, anunciou o secretário.

Por ordem de classificação, passam a compor os quadros da Polícia Civil, lotados na Coordenadoria Geral de Perícias: Mauro Nakayama, Laura Regina Fernandes Viana Montechi Leonardo, Delso do Nascimento e Antonio Dítuo Hattori Junior.

