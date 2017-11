Segurança Pública: Estado entrega 18 viaturas para o DOF e a PM de Dourados

Campo Grande (MS) – Dezoito viaturas que vão reforçar o policiamento de Dourados e região foram entregues pelo governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira (24.11). Do total de veículos adquiridos, 10 trailblazers foram repassadas ao DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e seis à Polícia Militar – que recebeu ainda uma motocicleta.

Os investimentos na aquisição dos automóveis ultrapassam os R$ 2,2 milhões. “Estamos conseguindo cumprir com nossos compromissos e entregar investimentos nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Aqui em Dourados, além de obras, estamos fortalecendo a segurança pública e as estruturas policiais”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Bombeiros

Durante agenda em Dourados, o governador Reinaldo Azambuja ainda entregou equipamentos de proteção individual ao Corpo de Bombeiros. Por R$ 456,1 mil, foram adquiridos materiais de proteção no combate a incêndio que vão atender os municípios de Ponta Porã, Caarapó, Amambai, Dourados, Fátima do Sul e Maracaju. Os recursos são do programa MS Mais Seguro.

Também participaram dos atos os deputados estaduais Zé Teixeira, Renato Câmara e Mara Caseiro; os secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Marcelo Miglioli (Infraestrutura), José Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública) e Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar); a prefeita de Dourados, Délia Razuk; e a presidente da Câmara Municipal de Dourados, Daniela Weiler; e a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), Elizabeth Salomão.

Bruno Chaves e Beatricce Bruno, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro.