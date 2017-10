Segurança nas Escolas Estaduais e municipais será feita por equipe exclusiva de PMs

Projeto Pioneiro, o Escola Segura é composto por uma equipe de vinte policiais militares, que se dividirão em cinco viaturas, para atender exclusivamente escolas estaduais e municipais de Campo Grande nos três turnos de aulas.

De acordo com o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública José Carlos Barbosa o projeto, que será executado inicialmente na Capital, deve se estender pelos demais municípios do interior, e com certeza terá repercussão nacional.

Além das rondas preventivas e ostensivas – que serão realizadas nos três turnos de aulas em cinco viaturas já disponibilizadas para esse fim – o programa Escola Segura, Família Forte contará com uma vertente pedagógica que dará assistência à comunidade.

Através de celulares disponíveis nas viaturas do programa, todos os diretores de escola estarão inseridos em um grupo de Whatsapp, que de forma célere e eficaz facilitará a comunicação.

O programa Escola Segura, Família Forte será oficialmente lançado nesta quarta-feira, dia 4.10, na Praça do Bairro Estrela do Sul, na Capital .

