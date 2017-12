Segurança em Pauta debate violência no trânsito e ações para combater aumento de acidentes com vítimas fatais

Nesta edição do Segurança em Pauta o tema é a violência no trânsito e as ações que os órgãos de segurança têm desenvolvido para combater o crescente número de acidentes com vítimas fatais no Estado.

Entrevistamos o tenente coronel José Amorim Longatto, comandante do 17º Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que falou um pouco sobe as ações da PM quanto a prevenção de acidentes.

Vamos falar também sobre notícias em destaque da área de segurança pública no Mato Grosso do Sul e as Dicas da Polícia Civil.

O Segurança em Pauta é apresentado pela Delegada Sidnéia Tobias e realiza sempre um debate dos principais temas relativos à segurança pública mostrando a realidade dos fatos e procedimentos adotados pelos órgãos de segurança, sempre de forma a esclarecer as suas dúvidas.

A produção, reportagem é do jornalista e Investigador da Polícia Civil – Carlos Eduardo Orácio (Cadu), com apresentação da Delegada Sidnéia Tobias, e edição de Fernando Blank. Ouça agora.

Carlos Eduardo Orácio – Polícia Civil