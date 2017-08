Segurança de Dourados reforçada com renovação da frota de viaturas e videomonitoramento

Investimentos do Governo em veículos, armamentos, equipamentos e videomonitoramento pelo Programa MS Mais Seguro superam R$ 7 milhões.

Campo Grande (MS) – Dourados teve a segurança pública reforçada com os investimentos de R$ 7 milhões feitos pelo Governo do Estado por meio do Programa MS Mais Seguro. Em sua 4ª etapa, o programa forneceu viaturas, armamentos e equipamentos às Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros.

Foram 36 veículos para a Polícia Militar – entre viaturas de quatro rodas, motocicletas e caminhonetes Trailblazer. A PM recebeu ainda oito armas longas e 350 equipamentos de proteção pessoal. Para a Polícia Civil foram 10 viaturas, 15 armas longas e 158 coletes.

O Corpo de Bombeiros Militar recebeu oito viaturas, incluindo veículos de salvamento e combate a incêndio, além de três motocicletas e 87 equipamentos (gerador de energia, cintos paraquedistas, capacetes de salvamento e aparelhos de mergulho). Para o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) foram enviadas quinze armas longas e 150 coletes.

O município recebeu ainda equipamentos e instalação do sistema de videomonitoramento, com 15 câmeras instaladas nas áreas de maior incidência de delitos. O sistema tem a função de dinamizar o atendimento às ocorrências e otimizar os recursos humanos disponíveis na cidade. Além disso, o monitoramento de vias 24h tem efeito preventivo e inibidor na incidência da criminalidade.

