Segurados do MSPrev que não fizeram recadastramento serão desligados da folha

Se não regularizarem sua situação cadastral até dia 15 de março, 404 segurados do MSPrev serão desligados definitivamente da folha de pagamento. Esse é o número de beneficiados que não efetuou a atualização de dados no Censo Cadastral Previdenciário, realizado pelos poderes Executivo, Legislativo, Defensoria e Ministério Público e tribunais de Contas e de Justiça, ano passado.

Do total que não atualizou cadastro, 382 são do Executivo e 22 estão ligados ao Tribunal de Justiça. Em relação ao vínculo dos servidores do Executivo, 283 são ativos, 52 são pensionistas e 47 são aposentados. “O número de ausentes pode ser considerado pequeno para um processo de recadastramento dessa natureza, considerando-se o universo de convocados”, avalia o diretor presidente da Agência da Previdência Social de MS (Ageprev), Jorge Martins.

Dos 283 servidores ativos com cadastro pendente, 266 estão cedidos para atuação em outros poderes e já estão temporariamente fora da folha de pagamento do Executivo. “Ainda que esses servidores não recebam atualmente seus vencimentos pelo Estado, precisam efetuar o recadastramento para manter a regularidade de seu vínculo”, alerta uma das coordenadoras do recenseamento, Ana Carolina Nardes.

O recenseamento encerrou em 29 de julho do ano passado e atingiu 94,6% dos 65,7 mil segurados convocados, o melhor resultado de recadastramento obtido até então, segundo o Ministério da Previdência Social. Em 23 de setembro foi efetuado o bloqueio temporário de 2.098 beneficiários que não compareceram aos postos até aquela data.

Desses, restam 404 que ainda não realizaram o recadastramento, sendo que o prazo de seis meses de suspensão temporária termina em 15 de março. Os locais destinados para atender os retardatários são a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev) para os servidores aposentados e pensionistas, e a Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), para os ativos.

Censo – A atualização do banco de dados dos segurados do regime próprio da Previdência Social de Mato Grosso do Sul atinge servidores públicos de cargo efetivos civis e militares, ativos, aposentados e pensionistas. O censo deve ser realizado no mínimo a cada cinco anos para atualizar o Cadastro Nacional de Informações Sociais dos Regimes Próprios de Previdência Social, um sistema unificado que contém as informações previdenciárias de todos os servidores públicos do País.

Serviço:

Locais para realizar o recenseamento:

Servidores ativos: Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) – av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco I, Parque dos Poderes. Telefones: 3318-1325 ou 3318-1309.

Aposentados e pensionistas: Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev) – av. Mato Grosso, nº 5.778, Bloco I, Jardim Veraneio. Telefones: 3323-7359 ou 3323-7365.

