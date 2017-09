Segundo Reinaldo Azambuja, frigorífico de carne de jacaré vai projetar MS para o mundo

O frigorífico Caimasul, considerado o maior do Brasil para o abate de carne de jacaré em 2019, deve produzir 400 toneladas de carne desossada anualmente e milhares de peles para os mercados norte-americanos e asiáticos. O local foi inaugurado nessa quinta-feira, dia 21, em Corumbá. Segundo o governador Reinaldo Azambuja, o frigorífico vai elevar o potencial do Estado no cenário econômico além de contribuir com a geração de empregos.

Na oportunidade, Reinaldo Azambuja inaugurou a reforma da Escola Estadual Maria Leite, que atualmente atende 800 estudantes. As modificações contaram com recursos na ordem de R$ 176 mil provenientes dos cofres do Estado e de emendas parlamentares. Anunciou investimentos, em parceria com a prefeitura, de pelo menos R$ 139 milhões que abrangem obras em diversas áreas como infraestrutura, saneamento e saúde.

Entre os benefícios à região pantaneira está a parceria entre Governo do Estado e a Energisa para garantir a implantação da rede de energia elétrica. Conforme o governador, o estudo para a viabilização da energia já está sendo finalizado.

O bioma está entre as principais localidades na prática do agronegócio. A atividade se desenvolveu e permitiu os avanços tecnológicos sempre de forma sustentável, sem ferir o ecossistema.

A chegada da energia ao Pantanal, segundo Reinaldo Azambuja, é uma das alternativas viáveis que o Governo do Estado tem buscado para melhorar a rentabilidade da pecuária.

