Segundo Reinaldo Azambuja, Estado é o maior patrocinador do futebol de MS

A partida que marcou a final do campeonato sul-mato-grossense de futebol foi realizada nesse domingo entre Corumbaense em Novoperário, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá.

O governador Reinaldo Azambuja acompanhou toda a partida da arquibancada. Ao final do jogo comentou sobre dos recursos destinados à competição e sobre a satisfação em investir no esporte que está entre as principais paixões do brasileiro.

O apoio financeiro ao Estadual 2017, foi de cerca de R$ 980 mil, incluindo verba para os clubes e reforma no estádio Pedro Pedrossian, o Morenão.

A disputa da final entre Corumbaense e Novoperário terminou em 2 a 1 para o Corumbaense, após 33 anos sem conquistar o título do Campeonato Estadual.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

