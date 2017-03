Segundo deputado, reformas modernizam a Assembleia e melhoram a qualidade dos mandatos

A Assembleia Legislativa, com a aprovação da reforma administrativa, está pronta para iniciar uma nova etapa de modernização de suas práticas, controle de seus recursos e transparência, avalia o presidente do Legislativo, deputado Junior Mochi (PMDB). Segundo ele, a partir da conclusão da reforma, com o novo organograma, os deputados poderão contar com uma estrutura de apoio mais adequada aos novos tempos, mais próxima e mais ágil. Além disso, com as novas medidas de controle, haverá uma racionalização dos recursos humanos e financeiros.

Para o presidente, as mudanças, previamente discutidas entre os parlamentares, tem o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços e fazem parte de um contexto modernizante que se iniciou ainda no período anterior, com a mudanças no Regimento Interno, com o incentivo à participação da comunidade entre outras medidas, que resultaram por exemplo, no plano de aposentadoria incentivada e na realização do primeiro concurso público.

“Temos que reconhecer que as mudanças são uma exigência da sociedade. Temos que nos modernizar. Hoje o cidadão pode acompanhar todo o trabalho do Legislativo pelo celular e o processo de implantação da TV aberta está acelerado. Alem disso estamos investimento em treinamento e equipamentos para modernizar todo o funcionamento do Legislativo, melhorar a qualidade dos mandatos”, explica Mochi. Segundo ele, ao lado da modernização está também da determinação dos parlamentares em se aproximarem ainda mais da comunidade, tornando seus mandatos interativos e capaz de oferecerem prontas respostas aos anseios da comunidade.

A modernização tem como principal efeito político o amadurecimento da democracia e da representatividade, afirmou ele.

