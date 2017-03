Carnaval 2017 foi tranquilo na região de fronteira, avalia DOF

Campo Grande (MS) – O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) divulgou nesta quarta-feira de cinzas (1º), o saldo da Operação Carnaval 2017, que previa cobertura aos órgãos de segurança pública de 51 municípios de Mato Grosso do Sul e que estão localizados na linha e faixa de fronteira com o Paraguai e a Bolívia. A operação que iniciou na sexta-feira (17) e seguiu até hoje, contou com apoio logístico da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), dobrando o número de equipes do DOF responsável pelo patrulhamento desta região.

De acordo com o balanço foram registradas 17 ocorrências nesse período, sendo que a maioria de descaminho, tendo apreendido produtos como confecções, materiais de pesca e óculos, além de contrabando de 1,5 mil pacotes de cigarro, totalizando aproximadamente R$ 500 mil em apreensões. Também foram apreendidos 12 veículos – sendo que 4 deles eram produto de roubo/ furto em outros estados, 5,2 quilos de cocaína na região de Corumbá, 300 quilos de maconha e a prisão de 14 pessoas.

“O trabalho do DOF através de bloqueios policiais e o patrulhamento itinerante durante o Carnaval, garantiu a paz e a tranquilidade, elevando juntamente com os outros órgãos a sensação de segurança às pessoas que transitaram, trabalharam e festejaram o feriado na fronteira de Mato Grosso do Sul, reprimindo a entrada de drogas, contrabando e ainda o transito de veículos roubados e foragidos da justiçam,” enfatizou o coronel Ary Carlos Barbosa, diretor do DOF.

Veja Também

Comentários