Consumidor deve gastar mais de R$ 100 em presente para o Dia dos Pais

Metade dos consumidores de Mato Grosso do Sul deve comprar presentes para o Dia dos Pais, injetando R$ 79 milhões à economia do estado, segundo o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS e do Sebrae. De acordo com o levantamento feito pelas entidades, 73% dos entrevistados afirmam que vão às compras na semana anterior à data, que será comemorada no dia 13 de agosto.

O estudo também indica que haverá aumento nas vendas em cidades como Naviraí (123%), Aquidauana (40%) e também na capital (16%). Os produtos mais procurados devem ser artigos de vestuário (40%), calçados (14%) e perfumes (13%), com gasto médio de até R$ 124, o que representa 5% a mais do que o valor gasto pelos consumidores no ano passado. Nas lojas Seller, por exemplo, há sugestões de presentes de até R$ 100. A varejista criou coleção especial com a campanha “Vocês combinam em tudo”, apostando em peças que permitem combinar o mesmo visual de pais, filhos e filhas.

Seguindo a tendência geek, a Seller traz blusas com estampas de personagens, como a de Vilões da DC, por R$ 49,99. Há ainda t-shirts com temas como Star Wars (R$ 39,99 adulto – R$ 35,99 infantil), Mickey (R$ 49,99 adulto – R$ 35,99 infantil) e peças com desenhos de planetas e foguetes (R$ 39,99 adulto – R$ 29,99 infantil). Para a hora de dormir, os pijamas, como os da estampa “Player 1” (R$ 49,99 blusa e short) e “Player 2” (R$ 39,99 blusa e short – infantil), garantem um look divertido e conforto para uma boa noite de sono.

Há peças para quem procura por um visual corporativo: as blusas sociais brancas estão por R$ 59,99. Para os pais com estilo básico, os filhos podem optar pelas camisas polo estampadas (R$ 49,99) e as bermudas a partir de R$ 39,99. As calças jeans estão a partir de R$ 39,99. Há também sapatos e tênis de diversas cores e modelos a partir de R$ 59,99.

Comemorações

A pesquisa de intenção de compras desenvolvida pela Fecomércio-MS e pelo Sebrae também identificou que a tendência é de que as comemorações pelo Dia dos Pais sejam “caseiras” para 90% dos entrevistados.

Veja Também

Comentários