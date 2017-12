Segunda turma de reeducandas de Corumbá conclui curso de inclusão digital

Campo Grande (MS) – Mais custodiadas do Estabelecimento Penal Feminino Carlos Alberto Jonas Giordano, em Corumbá, acabam de finalizar o curso Inclusão Digital Básico. A qualificação foi oferecida por meio da parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato Rural de Corumbá.

A capacitação foi oferecida à segunda turma de dez internas, que além do aprendizado, receberam remição da pena, conforme estabelece a Lei de Execução Penal. A última turma se formou no final de novembro. O curso é organizado pela direção do presídio, por meio do setor Psicossocial.

Com carga horária total de 16 horas e direito a certificado, o objetivo das aulas foi proporcionar informações básicas de informática, uso adequado e eficiente das novas tecnologias e ferramentas de gestão.

Para a diretora da unidade prisional, Anelize Lázaro de Lima, o intuito é possibilitar qualificação a todas as reeducandas interessadas. “Em tempos de tecnologia, o aperfeiçoamento em cursos de informática contribui para que as internas obtenham melhores oportunidades no mercado de trabalho”, enfatiza.

Os cursos profissionalizantes ofertados a custodiados da Agepen são coordenados pela Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio da Divisão de Educação, que acompanha as ações de parceria, atuando junto às instituições e estabelecimentos penais no fornecimento de suporte às capacitações.

Segundo o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a qualificação técnica ajuda a concretizar ações de promoção e desenvolvimento das capacidades das pessoas privadas de liberdade. “Os ensinamentos aprimoram o desenvolvimento intelectual dos custodiados e aumentam as chances de ressocialização”, destaca.

Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Fotos: João Garigó