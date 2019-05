Segunda quinzena de maio começa com temperaturas amenas no MS

Conforme o INMET a semana poderá iniciar com variação de entre 11 a 28 graus e na capital 15 a 25 graus - Foto: Reprodução

A semana poderá começar com céu Nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva nas regiões norte e bolsão; as demais áreas poderão ter céu nublado a parcialmente nublado e com baixa expectativa de chuva.

O destaque desta semana é em relação as temperaturas que ficarão amenas devido a massa de ar seco de origem polar que estará atuando sobre o Estado. Conforme o INMET a semana poderá iniciar com variação de entre 11 a 28 graus e na capital 15 a 25 graus.

A meteorologia estima que o frio só dará o “ar da graça” na segunda quinzena do mês maio, mas não será uma queda brusca. “O sul-matogrossense começa a sentir o frio, somente em meados de junho”, diz a coordenadora do CEMTEC/MS, Franciane Rodrigues.