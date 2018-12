Segunda-feira quente com chuva isolada no Noroeste e Norte de MS

Campo Grande (MS) – Segunda-feira (10.12) começa com céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas à tarde no Noroeste e extremo Norte de Mato Grosso do Sul. Demais áreas parcialmente nublado a claro com névoa seca e baixa umidade do ar.

No Estado a umidade do ar deve cair para 25% e as temperaturas variam entre 18ºC a 37ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira o mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo