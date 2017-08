Segunda edição da Feira do Trabalho de MS acontece no dia 2 de setembro

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) recebe em Campo Grande no dia 2 de setembro a segunda edição da Feira do Trabalho de Mato Grosso do Sul. No evento, haverá diversos serviços disponibilizados para a população, além da emissão de carteira de trabalho, como emissão da cédula de identidade, atendimento médico, orientação jurídica, entre outros serviços.

Também será oferecida consultoria a micro e pequenos empresários em diversas áreas. Esse serviço será prestado pelas empresas juniores da UFMS, que irão apresentar suas atividades e orientar as pessoas.

A edição deste ano ainda vai trazer outra novidade. Desta vez será montada uma plataforma cultural que oferecerá opções de esporte, lazer e cultura. De acordo com o superintendente do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do Sul, Vladimir Struck, a feira vem crescendo graças ao esforço coletivo dos parceiros.

Para o pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, professor Marcelo Fernandes, a Feira será uma oportunidade de agregar colegas, alunos, cursos e faculdades para realizar mais ações nesse sentido.

"Quando olho um evento como esse, proposto por muitas instituições, públicas e privadas, em prol de auxiliar a sociedade, reconheço que a UFMS pode fazer muito mais e melhor para que o evento seja sucesso e ajude de fato as pessoas", frisa.

Além da UFMS e suas empresas juniores desenvolvidas em projetos locais, estão envolvidos no projeto a superintendência regional do Ministério do Trabalho e Emprego, a Câmara Municipal e o Sistema Municipal de Esporte e Lazer da Capital.

Veja Também

Comentários