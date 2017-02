Segunda-feira de carnaval tem mais de 30 blocos no Rio; veja a programação

O calendário oficial do Carnaval Rio de Janeiro 2017 tem mais de 400 blocos na programação até a Quarta-feira de Cinzas. Fique atento e não deixe de curtir a festa.

Confira abaixo a agenda de alguns dos blocos de rua e escolas de samba para esta segunda-feira (27) de carnaval:

Desfiles das escolas de samba do Grupo Especial:

União da Ilha

São Clemente

Mocidade

Unidos da Tijuca

Portela

Mangueira

Blocos de rua

9h: Bloco Virtual - Avenida Atlântica - Posto 1 - no Calçadão, Leme

9h: Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho - Largo do Machado, Catete

9h: Corre Atrás - Rua Dias Ferreira, entre a Avenida Bartolomeu Mitre e a Rua General Urquiza, Leblon

10h: Sargento Pimenta - Aterro do Flamengo, entre o Mam e a Marina da Glória, Aterro

10h: Afroreggae - Rua Primeiro de Março, entre Rua Buenos Aires e Rua do Rosário, Centro

11h: Quero Exibir Meu Longa - Praça Gabriel Soares, Tijuca

11h: Banda do Jorge - Praça Mario Lago, Centro

14h: Dinossauros Nacionais - Largo São Francisco de Paula, Centro

14h: Sem Noção - Rua dos Arcos, em frente a Fundição Progresso, Lapa

15h: Bloco da Eclética (não oficial) - Arco do Teles

15h: Bloco Teatral Filhos da Martins - Rua Carlos de Carvalho, Lapa

15h: Comuna Que Pariu (não oficial) - Rua Alcindo Guanabara, 20, Centro, ao lado da Câmara Municipal

16h: Engata no Centro - Rua Ubaldino do Amaral, entre a Rua Carlos de Carvalho e a Rua do Senado, Centro

16h: Acadêmicos dos Arcos - Travessa da Mosqueira, Lapa

16h: Banda da Sá Ferreira - Avenida Atlântica, esquina com Sá Ferreira, Copacabana

16h: Bandinha de Ipanema (Infantil) - Praça General Osório, Ipanema (a festa ocorre dentro da praça)

16h: Império da Cruzada - Rua Humbert de Campos entre Av. Afranio de Melo Franco e Av. Borges de Medeiros, Leblon

16h: Pragradar as Criancinhas - Rua 1, esquina com Estrada da Gávea (altura do nº 250), Rocinha

17h: A Nega Indoidou - Rua Alvaro Alvim, Centro

17h: Aconteceu - Largo dos Guimarães, Santa Teresa

17h: Afoxé Filhos de Gandhi - Posto 6, Copacabana

17h: Afoxé Raízes Africanas - Posto 6, Copacabana

17h: Bloco de Segunda - Rua Marques, atrás da Cobal do Humaitá, Humaitá

17h: Cordão da Confraria do Peru Sadio - Avenida Atlântica, 514 (em frente ao Sindicato do Chopp), Leme

17h: Arteiros da Glória - Rua da Gloria em frente ao nº 190, Glória

17h: Pega Rex Social Club - Rua Vinicius de Moraes com Nascimento Silva, Ipanema

17h: Choppinho da Paula Freitas - Rua Paula Freitas, esquina com Avenida Atlântica, Copacabana

17h: Raízes do Varandão - Av. 28 de Setembro 382, Vila Isabel

18h: Balanço do Jamelão - Rua Botucatu, esquina com Rua Rosa e Silva, Andaraí

19h: Bambas do Catete - Praça do Poeta, Catete

19h: Estica do Flamengo - Praça Sandro Moreira, Flamengo

19h: Coração das Crianças - Rua 4, Próximo a Estrada da Gávea, Rocinha

19h: Charanga Melindrosas de Vila Isabel - Rua Visconde de Abaeté, esquina com Rua Torres Homem, Vila Isabel

20h: Balanço do Pinto - Rua Pinto de Figueiredo, nº 26, Tijuca

