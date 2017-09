Segunda-feira começa com sol e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul

A semana começa com muito sol e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, de acordo com os meteorologistas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Não há previsão de chuva pelo menos até a quinta-feira (7).

A segunda-feira (4) será de tempo claro com névoa seca. A baixa umidade do ar predomina, especialmente a tarde, em todo Estado. A máxima é de 37°C em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, dia claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar, especialmente à tarde. A máxima é de 34°C e a umidade relativa do ar fica entre 20% e 40%.

