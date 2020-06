Segunda-feira com predomínio de sol em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – A semana começa com predomínio de sol em grande parte de Mato Grosso do Sul. Céu claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde é a estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta segunda-feira (15.6).

As temperaturas seguem agradáveis, e a mínima será de 14°C e a máxima de 33°C, com tendência a estável. Os valores de umidade relativa do ar variam entre 90% e 30%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima como ficará o tempo na Capital e algumas cidades do Estado.

