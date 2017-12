Segunda fase do Brexit será ainda mais complicada, diz Merkel

Merkel afirmou que buscará chegar a uma posição conjunta com ele sobre o futuro da zona do euro até março.Merkel afirmou que buscará chegar a uma posição conjunta com ele sobre o futuro da zona do euro até março. - Foto: Politico EUROPE

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, declarou em coletiva de imprensa em Bruxelas que a segunda fase de negociações da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) será ainda mais difícil do que a primeira, segundo informações do jornal britânico The Guardian.

Mais cedo, os líderes da UE deram o sinal verde para o prosseguimento das negociações da saída do Reino Unido do bloco comum, o Brexit.

Em uma cúpula com a participação dos principais nomes da zona do euro, foi decidido que o Brexit deve seguir para a segunda fase de negociações, que deve envolver discussões sobre o futuro das relações comerciais e imigração.

O presidente da França, Emmanuel Macron, participou também da coletiva. Merkel afirmou que buscará chegar a uma posição conjunta com ele sobre o futuro da zona do euro até março. Já Macron declarou que os líderes europeus devem chegar a um acordo sobre o planejamento do bloco da moeda comum até junho de 2018.