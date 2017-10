Segunda etapa de vacinação contra febre aftosa tem meta de imunizar 8 milhões de animais

Começa nesta quarta-feira, dia 1º, a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa no Estado. A meta é vacinar mais de 8 milhões de bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade nas regiões do Planalto e de Fronteira.

O gerente de inspeção e defesa sanitária animal da Iagro, Rubens de Castro Rondon alerta que produtores que optaram pela vacinação em novembro devem imunizar todo o rebanho.

Rubens ressalta que o registro hoje é feito, exclusivamente, no site da Iagro.

O gerente lembra que os pecuaristas devem aproveitar o manejo para vacinar as fêmeas contra a Brucelose.

Mato Grosso do Sul que tem se mantido entre os três estados com melhor percentual de cobertura vacinal do País, e é destaque em todo País pela excelência do serviço oficial de defesa agropecuária. Desde a incidência da doença há 11 anos no estado, os bons resultados obtidos nas campanhas contra a febre aftosa, vem se repetindo.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)