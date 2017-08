Seguem abertas inscrições para oficinas desenvolvidas nos parques e praças

As oficinas, que fazem parte do Projeto “Lazer e Cidadania” / Divulgação

Com novas oficinas de esporte e lazer, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) abriu as inscrições para as modalidades desenvolvidas nos parques e praças da Capital.

As oficinas, que fazem parte do Projeto “Lazer e Cidadania”, ganharam um reforço com as modalidades de lutas, dança de salão e ciclismo, que acontecerão de forma gratuita nos parques, além das já realizadas no primeiro semestre como: ginástica, zumba, corrida, funcional, futebol, basquete, vôlei, capoeira, futebol americano, dança do ventre, yoga, beach tennis, tênis, entre outras.

Os interessados devem procurar os parques e praças mais próximos a sua casa, se cadastrar e iniciar as aulas, que começam nesta terça-feira. O objetivo, segundo o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, é envolver toda a comunidade na prática da atividade física, além de gerar na população o sentimento de pertencer ao parque.

“Queremos que a população queira estar no parque, que todos os campo-grandenses possam praticar uma atividade que gosta, já que teremos diversas oficinas por local e, principalmente, que este cidadão faça do parque uma extensão da sua casa. Que ele se divirta e que também ajude a conservar o equipamento público”, destacou Rodrigo.

A grade horária de cada parque está disponível no site da Funesp com local e horário das oficinas. Acesse: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/

