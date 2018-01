Seguem abertas inscrições para concurso que oferece 300 vagas

- Ilustração

A Abin (Agência Brasileira de Inteligência) abriu concurso público para o preenchimento de 300 vagas para os cargos de oficial de inteligência (nível superior), oficial técnico de inteligência (nível superior) e agente de inteligência (nível médio). Os salários variam de R$ 6.302,23 a R$ 16.620,46.

Os aprovados terão de trabalhar em Brasília (DF), mas as duas primeiras fases da seleção, conforme consta no edital, serão realizadas nas 27 capitais brasileiras, inclusive em Campo Grande.

Do total de vagas, são 220 para oficial de inteligência, 60 para oficial técnico de inteligência e 20 para agentes de inteligência.

As inscrições serão abertas no dia 9 e terminam no dia 30 de janeiro e variam de R$ 190 a R$ 230. A primeira fase, conforme sites especializados em concursos, deve acontecer no dia 11 de março.