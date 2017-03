Seguem abertas as inscrições para processo seletivo do IFMS

O IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul) recebe até dia 30 de março as inscrições para o Processo Seletivo de nível superior para formação de cadastro reserva de vários cargos para atuar nos programas Pronatec/Rede e-Tec e Brasil/Bolsa Formação.

Os profissionais vão atuar em jornadas de até 20 horas semanais, sendo que, em alguns cargos, será, 50% presencial e 50% à distância, com salários que podem variar entre R$ 18,00, podendo chegar a R$ 90,00 por hora.

Há oportunidades nas funções de Apoio Administrativo Financeiro; Coordenadores de Curso; de Polo e de Professor Mediador; Professor Mediador Presencial e à Distância e Professores Formador da modalidade Educação à Distância.

As inscrições podem ser feitas mediante o preenchimento do formulário disponível no endereço eletrônico www.selecao.ifms.edu.br.

Veja Também

Comentários