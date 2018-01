Seguem abertas as inscrições para Prêmio de Incentivo à Proteção e Vigilância em Saúde do Trabalhador

O concurso é direcionado às secretaria municipais de saúde e as inscrições poderão ser feitas no período de 15 a 26 de janeiro - Ilustração

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul publicou na sexta-feira (12) o edital de inscrição para o Prêmio de Incentivo à Promoção, Prevenção, Proteção e Vigilância em Saúde do Trabalhador (a). O Prêmio tem a finalidade de estimular e fortalecer as ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador nos 79 municípios do Estado, a fim de contribuir para o desenvolvimento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora no âmbito das Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul

De acordo com o edital, o concurso tem como objetivo selecionar os treze melhores municípios que se destacarem na elaboração de um diagnóstico situacional da saúde do trabalhador e elaborar um Plano de Proteção, Prevenção e Vigilância em Saúde para o município. O concurso é direcionado às secretaria municipais de saúde e as inscrições poderão ser feitas no período de 15 a 26 de janeiro.

O prêmio do concurso será um carro zero quilômetro que será destinado para cada microrregião que participar do concurso e deverá ser utilizado nas ações de saúde do trabalhador, sendo: um veículo para cada microrregião de até oito municípios ou dois veículos às microrregiões que tiverem acima de oito municípios.

O Prêmio é uma promoção da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, por meio da Superintendência Geral de Vigilância em Saúde e Coordenadoria Estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador, que desenvolve as ações do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador- CEREST, destinado aos municípios que fazem parte das onze microrregiões do Estado de Mato Grosso do Sul.