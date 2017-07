Festival promove ofertas a cada dois dias em atacadista

Como já se tornou tradição, o Assaí Atacadista realiza, durante todo o mês de julho, o Festival do Comerciante, que tem como inspiração o Dia do Comerciante, celebrado em 16 de julho. Até o dia 31, todas as lojas da rede no Brasil terão duas ofertas especiais a cada dois dias, que podem variar de acordo com a cidade e o Estado em que a loja participante está localizada. A ideia é que os clientes encontrem, diariamente, ofertas em produtos que façam parte da sua cesta de compras. Entre as ofertas estarão produtos dos setores de bebidas, mercearia básica, limpeza, entre outros. Em Mato Grosso do Sul o Assaí possui duas lojas em Campo Grande, no bairro Coronel Antonino e na Acrissul, e uma loja em Dourados.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista possui 110 unidades em 16 estados (AL, AM, BA, CE, DF, GO, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, SE, SP). Negócio de atacado do GPA, a rede opera com o formato Cash&Carry, conhecido como atacado de autosserviço, e está em plena expansão. Em 2016, a rede inaugurou 13 novas unidades no Brasil e fechou o ano com vendas brutas de R$ 15,7 bilhões, expansão de 39,2% em relação ao ano anterior.

