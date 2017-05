Segue até domingo prazo de inscrições para concurso da UFMS

As inscrições para o concurso da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) com duas vagas, para o cargo de Professor Titular, com salários que variam de R$ 8.706,49 a R$ 18.895,71, encerram no dia 7 de maio, próximo domingo.

Há uma vaga na área de Ciências Sociais Aplicadas/ Direito/ Direito Internacional Público/ Direitos Humanos, para atuação em jornada de 40 horas semanais, sendo exigido graduação e doutorado em Direito.

A outra oportunidade é para a área Multidisciplinar/ Biotecnologia, para o professor com doutorado em programas na área de Biotecnologia ou demais que tenham como área de concentração a Biotecnologia, ele vai ministrar em regime de trabalho de dedicação exclusiva.

Para selecionar os inscritos, será aplicada Prova Escrita, Oral, Defesa de Memorial e Prova de Títulos, previstas para o período de 23 a 27 de junho de 2017.

As inscrições deverão ser realizadas até 7 de maio de pelo site UFMS. A taxa de participação é de R$ 350,00.

