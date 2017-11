Segue até dia 09 de novembro as inscrições para o concurso público da Capital

São 70 vagas em cargos de níveis médio e superior - Divulgação

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Campo Grande continuam abertas e o prazo para se inscrever termina na próxima quinta-feira (9). São 70 vagas em cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 1.672,27 a R$ 2.833,33.

As inscrições devem ser feitas pelo site da instituição organizadora, a Fapec (http://www.fapec.org/concursos/). As taxas são de R$ 110 (nível superior) e R$ 90 (nível médio). A data das provas também foi alterada, passando de 26 de novembro para o dia 17 de dezembro de 2017.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador João Rocha, a alteração para esse dia (17/12) foi necessária porque na data em que estavam marcadas as provas, dia 26 de novembro, serão realizados o vestibular da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) “e o objetivo é não cercear o direito dos candidatos de participar do certame”, justificou o presidente.

As provas objetivas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas em Campo Grande em horários e endereços a serem divulgados através de edital específico.

A reserva de cargos para PCD (Pessoa Com Deficiência), negros e índios será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no Concurso Público for igual ou superior a 5. Das 70 vagas previstas no edital, serão destinadas 18% para cotas, ficando estabelecidos 10% para negros, 5% para deficientes físicos e 3% para índios.