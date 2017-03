Segov promove capacitação de servidores para acesso ao sistema de convênios da União

Até a próxima semana, cerca de 40 servidores da Prefeitura de Campo Grande participarão de uma oficina de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, promovida pela Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, por meio da Diretoria Executiva de Planejamento e Gestão Estratégica. O titular da Segov, Antônio Lacerda e o gerente regional de governo da Caixa Econômica Federal, Ubiratan Rebouças Chaves, deram as boas vindas ao grupo nesta manhã, em encontro que serviu para a apresentação dos trabalhos.

Voltada para os técnicos da prefeitura ligados aos setores de planejamento, captação de recursos e financeiro, a oficina vai promover a capacitação sobre o sistema de gestão de convênios e contratos de repasse – Siconv; além da elaboração, cadastramento, acompanhamento, execução e prestação de contas das diversas formas de transferências da União para o Município de Campo Grande.

A ideia é criar uma rede de gestores com a participação de todas as secretarias e autarquias do município, a fim de discutir os projetos de maneira transversal. “Precisamos dessa interação, para garantir a elaboração de projetos com um fim comum, sempre pensando na melhoria da cidade. Já que a Segov tem uma unidade voltada para os projetos estratégicos, é importante partir dela a iniciativa de fazer com que todas as secretarias discutam seus projetos de maneira conjunta”, explica o secretário de Governo.

A diretora da Central de Projetos, Catiana Sabadin, explica a importância da capacitação. “O nosso núcleo de projeto monitora os editais e chamadas públicas que disponibilizam recursos para os municípios desenvolverem seus projetos. Muitas vezes o Siconv, que é a ferramenta adotada para interligar os municípios com o governo federal, abre o cadastro de projetos num período pequeno e, se cada secretaria já tiver um banco de projetos pronto, as chances de obter esses recursos aumentam significativamente”, justifica a diretora.

Catiana pondera que, na maioria das vezes, as secretarias desenvolvem projetos de maneira individualizada, sem levar em consideração que os resultados afetam diversas áreas. “Hoje vamos capacitar os servidores para o Siconv,. Porém, a ideia maior é criar uma rede de relacionamento envolvendo todas as secretarias, disponibilizando as informações de cada projeto em um banco de dados em comum”, enfatiza.

O diretor da CEF avalia como positiva a iniciativa da prefeitura, que garante agilidade na busca de recursos para executar seus projetos. “Todos os recursos da AGU são repassados para os municípios por meio da Caixa Econômica Federal e, há alguns anos, o governo, através do ministério do Planejamento instituiu o Siconv, como um sistema para dar mais transparência e facilitar os trâmites desses processos. A prefeitura demonstra a preocupação em capacitar os servidores, explicando como alimenta o sistema, sobre os prazos, enfim, está garantindo a celeridade desse processo para garantir o recurso e tirar seus projetos do papel”, pondera Ubiratan.

A servidora da Sedesc, Neyde Bissoli, que participa da capacitação pela primeira vez, considera fundamental a interação com as demais secretarias para garantir a eficácia do cadastramento dos projetos junto ao Siconv. “Estou conhecendo a ferramenta pela primeira vez e essa interação com os colegas que farão uso do sistema vai facilitar até mesmo na hora de sanar uma dúvida”, considera.

Com carga horária de 16 horas, a oficina será dividida em quatro turmas, cuja capacitação vai acontecer no prédio da Agetec (antigo IMTI), localizado na rua João Rosa Pires, nº 1.001.

O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e Caixa Econômica Federal.

