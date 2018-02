Sefaz disponibiliza canal de atendimento virtual ao cidadão por meio da ferramenta Fale Conosco

Caso não encontre as informações que procura ou ainda tenha dúvidas, o cidadão preenche um breve cadastro e abre um canal de comunicação direto com os servidores da Sefaz - Foto: Edemir Rodrigues

O cidadão sul-mato-grossense tem inúmeras facilidades na hora de acertar as contas com o fisco e tirar dúvidas sobre tributos. Uma das ferramentas que traz comodidades é o Fale Conosco, canal de atendimento virtual que evita filas e dá mais agilidade aos atendimentos. Criado há aproximadamente 10 anos, a página da internet traz mais de 50 assuntos específicos para o cidadão, contribuinte ou não.

Para ter acesso é muito simples: basta entrar no site da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), acessar o tópico Sobre a Sefaz, em seguida clicar em Fale com a Sefaz e ter acesso ao link da página do Fale Conosco. De forma bastante simples, o cidadão pode resolver inúmeros assuntos relacionados ao fisco sem precisar sequer sair de casa.

O secretário de Estado de Fazenda, Guaraci Fontana, destaca que a modernização do fisco tem proporcionado um salto enorme na qualidade do atendimento e na desburocratização dos serviços prestados à população. Fontana ressalta que a inserção das novas tecnologias mudou a forma de atuar da Sefaz, em um processo iniciou em 2007 e segue avançando.

“A Sefaz de Mato Grosso do Sul é pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias. O início do projeto de modernização do fisco estadual foi há 11 anos, em 2007, quando a Fazenda instituiu a Nota Fiscal Eletrônica. Hoje temos mais de 20 serviços tributários disponibilizados via web pelo Governo de MS. O fisco coloca à disposição da sociedade como um todo uma série de facilidades como o Fale Conosco, Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, ICMS Transparente, Bilhete de Passagem Eletrônico, entre diversas outras. Isso moderniza procedimentos, reduz filas, proporciona agilidade e segurança. São soluções inteligentes que atendem as demandas fiscais e contábeis por meio do uso de tecnologia da informação”, afirma o secretário de Fazenda.

Informações

Conforme o responsável pelo canal e fiscal tributário estadual, Fábio Melo Auerswald Albino, a Unidade de Atendimento ao Contribuinte – UAC (Fale Conosco) procura propagar os serviços ofertados virtualmente dando celeridade às demandas dos requerentes.

“A ferramenta disponibiliza hoje 50 assuntos com acesso pelo site. No período de outubro de 2016 (Data da criação da UAC – Unidade de Atendimento ao Contribuinte/Fale Conosco) até fevereiro de 2018 o Fale Conosco registrou 27.203 incidentes abertos pelos contribuintes/cidadãos. Entre os mais requisitados podemos citar Escrituração Fiscal Digital – EFD (4.970); Nota Fiscal Eletrônica – NF-e (4.518) e Outros Assuntos (4.408). Registrando alto percentual de avaliação ótimo e bom, com mais de 90%, pelos requerentes”, comemora Fábio.

O Fale Conosco conta com menu com informações de diversos assuntos como serviços prestados pelas Agências Fazendárias (Agenfas), cadastro fiscal, conhecimento e transporte eletrônico, ICMS garantido, ITCD, IPVA, exportação/importação, mercadorias em trânsito, pauta fiscal, substituição tributária, entre diversos outros.

Caso não encontre as informações que procura ou ainda tenha dúvidas, o cidadão preenche um breve cadastro e abre um canal de comunicação direto com os servidores da Sefaz. Assim é possível enviar os questionamentos e ter acesso a um banco de dados que armazena o relacionamento com a secretaria como solicitações ativas e concluídas, buscar e filtros por assunto pesquisado.