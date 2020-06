Sedhast orienta profissionais da assistência social em relação ao uso de EPIs; confira o vídeo

Noleto adianta também que outros vídeos serão produzidos com temas, por exemplo, envolvendo a saúde mental e nutricional. - (Foto: Divulgação/Youtube)

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), via Escola do SUAS MS “Mariluce Bittar”, está divulgando a partir desta segunda-feira (29.06), um vídeo destinado aos profissionais da assistência social, no qual são repassadas instruções de uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) durante a pandemia de covid-19.

“Uma importante ação que estamos desenvolvendo e que abrange os profissionais da assistência social em MS. São várias informações disponíveis no vídeo que se somam ao que eles já têm conhecimento e tem o objetivo de aprimorar ainda mais as ações durante a pandemia de covid-19. Quanto mais informações confiáveis e de qualidade, melhor todos nós vamos passar por esse período”, destacou a titular da Sedhast, Elisa Ceia Nobre.

A coordenadora da Escola do SUAS MS, Patrícia Noleto, explica que a ideia do vídeo surgiu a partir de perguntas recorrentes dos trabalhadores da assistência social, e reforça que o material tem como objetivo principal falar sobre os principais equipamentos de proteção individual. O médico Antônio Martins é quem repassa as instruções no material informativo.

Noleto adianta também que outros vídeos serão produzidos com temas, por exemplo, envolvendo a saúde mental e nutricional. O vídeo foi realizado em parceria com o TeleSaúde, da Secretária de Estado de Saúde (Ses), e pode ser conferido neste link https://www.youtube.com/watch?v=0PNNRGaWTyQ&feature=youtu.be