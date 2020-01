Sedhast fortalece entidades de MS com entrega de documentação nesta sexta-feira

Campo Grande (MS) – Organizações da Sociedade Civil de MS, as OSC’s, recebem nesta sexta-feira (31.01), a partir das 9h, em evento no auditório da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), documentação de credenciamento e títulos de utilidade pública que reforçam o trabalho das organizações em Mato Grosso do Sul.

Nesta entrega 37 entidades receberão a documentação, via Superintendencia da Política de Direitos Humanos (SUPDH) e Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (Caosc). Em outubro de 2019, outras 29 entidades também foram beneficiadas com a entrega de documentos. Além da Capital, organizações de Batayporã, Maracaju e Três Lagoas, entre outras, também recebem os títulos nesta sexta-feira.

Na prática a documentação fortalece as OSC’s e possibilita que elas tenham uma organização burocrática mais ágil, quando da possibilidade em firmar parcerias, como por exemplo, com órgãos públicos, como os chamamentos já praticados.

Nos últimos anos, OSC’s com a documentação em dia e que se enquadravam nos critérios apresentados, puderam concorrem em chamamentos públicos ofertados pelo Governo do Estado, que superaram a marca dos R$ 4 milhões.

As OSC’s são atendidas na Sedhast por meio da Caosc. Informações e eventuais dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (67) 3318-4178.

Confira a relação das entidades:

Certificados de Credenciamento

Trabalho Social Estrela Branca – Campo Grande

Cotolengo Sul-Mato-grossense – Campo Grande

Associação Camille Flammarion – Campo Grande

Casa da Criança Peniel – Campo Grande

Associação Juliano Varela – Campo Grande

Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA) – Campo Grande

Centro de Promoção Social Palotinas (CPROSPAL) – Campo Grande

Associação Estevão de Figueiredo (AMCAEF II) – Campo Grande

Associação Renasce Uma Nova Esperança – Campo Grande

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE – Deodápolis

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE – Guia Lopes da Laguna

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE – Itaquirai

Associação Pestalozzi – Ribas do Rio Pardo

Associação Restaurar – São Gabriel do Oeste

Títulos de Utilidade Pública E Declaratório de Regularidade de Situação

Asilo São João Bosco – Campo Grande

Associação São Francisco de Assis – Campo Grande

Projeto Asas do Futuro – Campo Grande

Associação dos Amigos da Casa de Abraão – Campo Grande

Instituto Sul – Mato-Grossense para Cegos (ISMAC) – Campo Grande

Centro de Apoio e Orientação a Criança – Lar Vovó Miloca – Campo Grande

Instituto Mirim – Campo Grande

Associação de Moradores Jardim das Perdizes – Campo Grande

Sociedade Espírita Luiz Sérgio – Campo Grande

Associação dos Ostomizados de MS (AOMS) – Campo Grande

Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias – Maracaju

Instituto Irmã Emiliana – Paranaíba

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Batayporã – Batayporã

Associação Metodista de Ação Social (AMAS) – Cassilândia

Asilo da Velhice Desemparada de Dourado – Dourados

Criança Feliz – Dourados

Missão Evangélica Caiuá – Dourados

Associação de Produção Familiar Terra Viva.P.A. Savana – Japorã

APAE-Ponta-Porã

APAE- Miranda

Casa Lar Santos Antônio – Naviraí

Grupo da Fraternidade Espírito José Xavier – Três Lagoas

Texto e foto (arquivo) – Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)