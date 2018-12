Sedhast entrega veículo ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Campo Grande (MS) – Em evento na manhã desta segunda-feira (3.12), na Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (Caorc), Elisa Cleia Nobre, titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realizou a entrega oficial de veículo ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Cedpi). O automóvel é fruto de esforços do Governo do Estado, via Sedhast, junto à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDI), do Ministério dos Direitos Humanos.

“Vamos poder atender mais prontamente aos conselhos municipais, que estão estabelecidos em 28 municípios de MS, e ainda verificar casos de denúncias que chegam até nós, como ainda investir em capacitações de conselheiros e outras diversas atividades”, comemora o presidente do Cedpi, João Scaff.

Além do veículo, o kit entregue ao conselho contém três mesas e estações de trabalho com três cadeiras, duas longarinas executivas com três lugares, uma mesa de reunião com seis cadeiras, um bebedouro elétrico com garrafão de água, uma TV led de 50”, um armário alto para escritório, uma copiadora multifuncional e três computadores com webcams.

Elisa Cleia reforçou que o apoio ao Cedpi, bem com aos demais conselhos, é permanente e de grande importância para o funcionamento dos mesmos. “Aqui na Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (Caorc), antiga Casa de Assistência Social e Cidadania, estabelecemos condições para que esses conselhos possam trabalhar de forma plena e esse trabalho acaba resultando num bem maior para a sociedade. Tenho certeza que esses novos equipamentos trarão ainda mais condições para que a rotina seja desenvolvida com ainda mais capacidade”, disse.

O Conselho Estadual da Pessoa Idosa é composto por 20 membros e seus respectivos suplentes, entre membros governamentais e da sociedade civil, e está localizado na Caorc, rua Marechal Cândido Mariano, 713, Centro.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Fotos: Ana Paula Oliveira