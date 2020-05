Sedhast amplia presença nos municípios por meio de lives e redes sociais

Convite foi amplamente divulgado nas diversas mídias digitais - Foto: Leomar Alves Rosa

Por meio de transmissões ao vivo, as conhecidas lives, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), tem ampliado o contato com técnicos, gestores municipais do estado, e expandido o conhecimento das políticas públicas trabalhadas pela pasta para toda a sociedade. Nesta semana mais de 3,9 mil pessoas foram alcançadas, dentro e fora de Mato Grosso do Sul, em transmissão ao vivo realizada da sede da secretaria, na Capital.

O evento promovido pela Superintendência da Política de Assistência Social (Supas) intitulado como Sistema Único de Assistência Social (SUAS/MS) no enfrentamento da Covid-19, reuniu a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre; Sérgio Wanderly, secretário-adjunto de assistência social da Capital e presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas/MS); deputado estadual e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social na Assembleia Legislativa, Lidio Lopes; com a mediação da superintendente da Supas, Salette Marinho de Sá.

Outras ações também estão previstas pelas demais superintendências da pasta, como a realização de colóquios e capacitações via canais da Sedhast no facebook e youtube. Nas transmissões ao vivo toda pessoa pode acompanhar o evento, sendo necessário apenas ativar as notificações das páginas da Sedhast no facebook e youtube para ser imediatamente avisada quando uma ação ao vivo estiver acontecendo. A secretaria também mantem uma página ativa no instagram.

A Sedhast tem como missão desenvolver ações voltadas para as políticas públicas de assistência social, defesa do consumidor, de trabalho, de cidadania, buscando exercer seu papel de forma articulada com as demais políticas públicas, no âmbito federal, estadual e municipal e sociedade civil.