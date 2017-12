Sedesc realiza dia de campo para incentivar cultura da mandioca

Serão realizadas palestras, relato de experiências pelo produtor Pedro Paulo Pires e demonstração da maneira correta de realizar a preparação do solo, plantio, entre outros assuntos - Divulgação

Com objetivo de despertar os produtores ligados à agricultura familiar quanto à necessidade de incrementar a produção de mandioca no município de Campo Grande, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia e do Agronegócio (Sedesc) realizará um Dia de Campo Dinâmica da Mandioca, nesta quinta-feira (14) das 8 horas às 17 horas, na Cidade dos Meninos, localizada no Jardim Anache.

O Dia de Campo tem a parceria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Emprapa), unidade de Dourados e participação da Agraer. Dados técnicos da Embrapa revelam que melhorar a produtividade não significa apenas aumentar a quantidade produzida por unidade de área, embora isto seja muito importante, mas há necessidade de se melhorar a produtividade de todos os fatores envolvidos com a produção.

Consumo

Conforme o superintendente do Agronegócio da Sedesc, João Krabbe, o município de Campo Grande é um grande consumidor de mandioca, um prato típico da culinária local. “Mas sua produção na capital é muito baixa, sendo necessário que um grande volume do produto seja importado de outros estados”. A partir dessa constatação surgiu a iniciativa de fomentar a produção local, gerando maior renda aos produtores.

Eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o alimento do século 21, a mandioca é considerada uma das culturas mais antigas do Brasil, encontrada em terras brasileiras antes da chegada dos colonizadores. É uma raiz muito utilizada na alimentação em várias regiões do país, na produção de farinha, fécula, bolos e outros derivados.

Sobre o Dia de Campo

O evento programado pela Sedesc em parceria com a Embrapa está baseado em um Dia de Campo, com participação e orientação de técnicos da Agraer, outra entidade parceria da Sedesc em eventos dessa natureza. Serão realizadas palestras, relato de experiências pelo produtor Pedro Paulo Pires e demonstração da maneira correta de realizar a preparação do solo, plantio, entre outros assuntos.

No mesmo local será oferecido almoço, com alimentos preparados à base de mandioca.

Serviço:

EVENTO: Dinâmica da Mandioca

DATA: 14/12/2017

HORÁRIO: das 8h às 17h

LOCAL: Cidade dos Meninos

Rua Faride George, 1344 – Jardim Anache